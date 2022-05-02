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23 минуты назад

В Венской опере объяснили отстранение Нетребко «запутанной ситуацией»

Ирина Лебедева

Богдан Рошич, генеральный директор Венской государственной оперы, объяснил журналистам, почему имя Анны Нетребко ранее убрали со всех афиш. Об этом рассказывает 5 Канал со ссылкой на издание OperaWire.

В Венской опере объяснили отстранение Нетребко «запутанной ситуацией»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ее имя было исключено из программ и афиш, когда те были напечатаны, потому что ситуация все еще была слишком запутанной», - сказал Рошич.

Руководитель Венской оперы сообщил, что Анна может и должна работать в театре, у нее все еще действует контракт на постановку новой версии «Аиды». Тем более, что у Нетребко гражданство Австрии.

«Лично я не считаю, что госпоже Нетребко следует запретить работать в стране, гражданином которой она является», - уверил Рошич.

Знаменитая певица так и не может пока полноценно приступить к работе. Сначала она отмалчивалась по поводу своей позиции по спецоперации на Украине. Из-за этого ее сочли нежелательным элементом на Западе. Когда же она все же выступила с критикой в адрес действий российских властей, то ее выступления были отменены в российских городах.

На днях пресс-служба нью-йоркского оперного театра сообщила, что партию Турандот в одноименной опере Джакомо Пуччини, которую ранее вела Анна Нетребко, будет исполнять украинская певица Анна Монастырская. Администрация «Метрополитен-оперы» считает это доступным ей неким восстановлением справедливости.

Шоу-бизнес,Анна Нетребко,
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