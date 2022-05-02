В Венской опере объяснили отстранение Нетребко «запутанной ситуацией»

Богдан Рошич, генеральный директор Венской государственной оперы, объяснил журналистам, почему имя Анны Нетребко ранее убрали со всех афиш. Об этом рассказывает 5 Канал со ссылкой на издание OperaWire.

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«Ее имя было исключено из программ и афиш, когда те были напечатаны, потому что ситуация все еще была слишком запутанной», - сказал Рошич.

Руководитель Венской оперы сообщил, что Анна может и должна работать в театре, у нее все еще действует контракт на постановку новой версии «Аиды». Тем более, что у Нетребко гражданство Австрии.

«Лично я не считаю, что госпоже Нетребко следует запретить работать в стране, гражданином которой она является», - уверил Рошич.

Знаменитая певица так и не может пока полноценно приступить к работе. Сначала она отмалчивалась по поводу своей позиции по спецоперации на Украине. Из-за этого ее сочли нежелательным элементом на Западе. Когда же она все же выступила с критикой в адрес действий российских властей, то ее выступления были отменены в российских городах.