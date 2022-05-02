Собчак поблагодарила Киркорова «за защиту Максима»

«Публичные люди обязаны сейчас объединять, сплачивать людей, призывать к совместному преодолению всех невзгод. Мы не святые. И если каждый человек в нашей стране задумается об этом, то и нам жить станет хоть на чуточку легче. Только вместе, только сообща мы можем все преодолеть», - уверен певец.