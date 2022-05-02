Собчак поблагодарила Киркорова «за защиту Максима»

Ксения Собчак обратилась к Филиппу Киркорову, записавшему видеообращение в поддержку Максима Галкина. Ранее Маргарита Симоньян крайне нелицеприятно высказалась в адрес юмориста. Филипп Бедросович же призвал не перегибать палку и сбавить риторику в публичных заявления по поводу поступков известных людей, - пишет «Комсомольская Правда».
«Публичные люди обязаны сейчас объединять, сплачивать людей, призывать к совместному преодолению всех невзгод. Мы не святые. И если каждый человек в нашей стране задумается об этом, то и нам жить станет хоть на чуточку легче. Только вместе, только сообща мы можем все преодолеть», - уверен певец.
Собчак поддержала Киркорова.
«Сегодня я увидела твое видео и очень обрадовалась. Спасибо тебе за него, за эту жесткость, за прямоту, искренность. За то, что назвал вещи своими именами и встал за своих. Спасибо за защиту Максима», - сказала телеведущая.
Ксения рассказала, что накануне была на юбилее Киркорова. Хотя у нее не было праздничного настроения, журналистка сочла своим долгом поддержать давнего приятеля. Политику они не обсуждали. Собчак призналась, что разговоры на эту тему способны рассорить друзей, но теперь, после публикации видео, Ксения рада, что они с Киркоровым находятся на одной стороне.