Кушанашвили об Урганте: «Как он купил дом за три миллиарда долларов?»

Скандальному журналисту Отару Кушанашвили не дают покоя доходы телеведущего Ивана Урганта. Уже вторую неделю Кушанашвили не устает задавать вопросы о том, каким же образом шоумен смог столько заработать. Напомним, его особняк в поселке Горки-10 сейчас выставлен на продажу. Куплен он, как пишут СМИ, за 400 миллионов рублей, продается с большим дисконтом - за 160 миллионов..

«Не бывает ни корпоративов, ни зарплаты, даже на Первом, которая в сумме за эти годы позволили бы купить такой особняк. Ну не бывает. Мне тут канал «Муз-ТВ» за томатную пасту предложил отработать. Канал НТВ, «Секрет на миллион», четвертый раз подряд говорит, что оператор, продюсер, сама Лера недоедают. Как он купил дом за три миллиарда долларов?» - негодует Кушанашвили в своем ютуб-шоу «Каково?!»

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Кушанашвили заявляет, что Лера Кудрявцева на НТВ получает небольшие, по его мнению, деньги. Конкретных сумм, правда, Отар не озвучивает. Но о том, что «Секрет на миллион» миллионами не разбрасывается, говорили и ранее.

Как пишет Экспресс Газета, в прошлом году актриса Светлана Пермякова сообщала, что ей позволили выиграть всего 300 тысяч рублей, из которых на руки она получила лишь 120. Пермякова рассказала, что приходила на передачу лишь для того, чтобы помочь на лечение ребенка с ДЦП. После вычета налогов Светлана смогла отдать родителям мальчика только 80 тысяч.

«Мне сказали, что вы миллион не выиграете в любом случае. Мы вам не дадим, у нас нет таких финансов», - цитировала Пермякова продюсеров шоу «Секрет на миллион».

По словам светского обозревателя Тодуа, телеведущий вполне может себе позволить столь дорогие дома. В беседе с порталом BLITZ+ он объяснил, что помимо официальной заплаты, которую Ургант уже много лет получает как ведущий одного из самых популярных шоу на Первом канале, у него есть и дополнительные источники дохода.