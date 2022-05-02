Брак Лепса разрушило «интеллигентное молчание»

Мирный развод Григория Лепса после многолетнего брака с Анной Шаплыковой, как оказалось и не совсем развод. Во всяком случае, как рассказывает певец, они с Анной прекрасно ладят и помогают друг другу.

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«Я сам о себе забочусь, и супруга не перестает. Нет, мы не помирились, но мы и не ссорились. Развод - это не повод для ссоры. Великолепные отношения и с Анной, и с детьми», - рассказал Григорий Лепс в программе "Светская хроника" на Пятом канале.

Телезрители сразу обратили внимание, что музыкант до сих пор называет экс-жену супругой. Почему же все-таки тогда пара разошлась? Скандальный блогер Лена Миро считает, что виной всему – неумение постоять за себя, страх перед ссорой, выяснением отношений.

«Вот это молчание - тихое, интеллигентное молчание - оно и разрушило брак», - написала Миро в ЖЖ.

То есть, накопились обиды и недопонимание, и в какой-то момент тот, кто понял, что больше так не в состоянии жить, настоял на разводе.

Лепса на фоне стрессов стало подводить здоровье. Певец перенес гипертонический криз, попал в больницу. Сильно похудел. Ходят слухи, что Григорий сорвался и снова запил.