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1 час назад

Гузеева отчиталась перед россиянами: «Я с вами, мои дорогие!»

Ирина Лебедева

Лариса Гузеева уже не первый год владеет жильем в Болгарии. Звезда старается по возможности выезжать на свою «дальнюю дачу», устраивая себе отдых на морском берегу.

Гузеева отчиталась перед россиянами: «Я с вами, мои дорогие!»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Но, в связи с ситуацией, сейчас публика внимательно следит за перемещениями представителей отечественного шоу-бизнеса, особенно тех, у кого есть недвижимость за пределами страны.

Вот и традиционная поездка Гузеевой в свои болгарские апартаменты вызвала оживление в социальных сетях.

Лариса не стала дожидаться ажиотажа, а просто коротко написала в Телеграм-канале, что никуда не уехала насовсем, а просто отдыхает.

Телеграм

«Мои дорогие подписчики, я с вами! Обнимаю вас!», - отчиталась телеведущая и выложила фотографию, где она запечатлена на набережной Черного моря.

Ранее СМИ сообщили, что очевидцы видели Гузееву в Болгарии в местном продуктовом магазине. По их данным, квартира знаменитости расположена в комплексе «Эмеральд Бич Ризорт СПА» на курорте Солнечный Берег.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,
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