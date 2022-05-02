Гузеева отчиталась перед россиянами: «Я с вами, мои дорогие!»

Лариса Гузеева уже не первый год владеет жильем в Болгарии. Звезда старается по возможности выезжать на свою «дальнюю дачу», устраивая себе отдых на морском берегу.
Но, в связи с ситуацией, сейчас публика внимательно следит за перемещениями представителей отечественного шоу-бизнеса, особенно тех, у кого есть недвижимость за пределами страны.
Вот и традиционная поездка Гузеевой в свои болгарские апартаменты вызвала оживление в социальных сетях.
Лариса не стала дожидаться ажиотажа, а просто коротко написала в Телеграм-канале, что никуда не уехала насовсем, а просто отдыхает.
«Мои дорогие подписчики, я с вами! Обнимаю вас!», - отчиталась телеведущая и выложила фотографию, где она запечатлена на набережной Черного моря.
Ранее СМИ сообщили, что очевидцы видели Гузееву в Болгарии в местном продуктовом магазине. По их данным, квартира знаменитости расположена в комплексе «Эмеральд Бич Ризорт СПА» на курорте Солнечный Берег.