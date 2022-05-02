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4 часа назад

«Вывозит отсюда бабло»: пораженную тщеславием Ротару обвинили в действиях против России

Экспресс газета

София Ротару много лет работает на врага, считает Юлия Чичерина. 74-летнюю звезду погнали в украинские окопы.

«Вывозит отсюда бабло»: Чичерина призвала наказать Ротару за двуличность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спецоперация на Украине перекраивает российский шоу-бизнес. Неделю назад был опубликован список звезд из Незалежной, которым запрещен въезд на территорию РФ. Персонами нон грата на нашей земле на целые полвека стали Светлана Лобода, Потап, Настя Каменских, Иван Дорн, Андрей Данилко и многие другие. Не исключено, что следующими под каток «отмены» попадут российские знаменитости, которые не поддержали спецоперацию. Дескать, теперь сцена открыта только для настоящих патриотов. Например, журналист ВГТРК Андрей Медведев предлагает дать площадку для выступлений Юлии Чичериной, которая много лет поддерживает Донбасс и часто устраивает концерты бойцам.

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Юлия Чичерина, отметим, несколько лет назад пропала с экранов, ее песни давно не звучат на радиостанциях. Артистка считает, что была «выключена» из эфиров, так как открыто поддержала ЛНР и ДНР. Теперь Чичерина призывает россиян повнимательнее присмотреться к отечественной музыкальной тусовке. Артистка уверена, что некоторые знаменитости действуют против России.

«Вопиющий пример – София Ротару. Герой Украины. Все герои Украины должны быть в окопах, я считаю, раз на Украине такая беда. Тем не менее София Ротару блистает на наших новогодних огоньках, гастролирует по нашей стране, вывозит отсюда бабло и сдает налоги на АТО», - заявила Чичерина.

Также исполнительница хита «Ту-лу-ла» прокомментировала недавнюю отмену концерта группы «Би-2». По некоторым данным, артисты отказались выйти на сцену из-за банера «Za президента» в зале.

«Хорошо, что «Би-2» отменили концерт в Омске. Что хотя бы омичей не отравили русофобской музыкой», - отметила Юлия Чичерина.

Вокалистка считает, что «гонять» артистов не стоит, так как они «слабые и глупые люди», которые «поражены тщеславием и жаждой бабла». Ради будущего процветания нашей страны необходимо призвать к ответственности тех, кто оплачивает концерты врагов страны и продвигает их на радиостанциях. Лидеры «Би-2», подчеркнула Чичерина, не скрывали «русофобской» позиции, открыто выступали против православия, против президента и народа. Артистка уверена, что отечественную культуру заполонили личности, работающие на «врага».

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