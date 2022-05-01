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1 час назад

Киркоров вступился за Галкина, которого Симоньян назвала геем. «Похабная бабка на базаре»

Ura.Ru

Певец Филипп Киркоров заступился за комика Максима Галкина, которого ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала геем. Свое обращение Киркоров опубликовал в социальных сетях.

Киркоров обратился к оскорбившей Галкина Симоньян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как ты смеешь публично унижать людей, кто дал тебе право, Маргарита? Ты главный редактор рупора нашей страны, ты не имеешь права сеять раздор. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов», — сказал Киркоров.

Ранее Маргарита Симоньян публично назвала Максима Галкина «известным геем». Журналистка заявила, что комик женился на певице Алле Пугачевой по расчету и пытается убедить всех в искренности их любви.

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