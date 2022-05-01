Киркоров обратился к оскорбившей Галкина Симоньян

Певец Филипп Киркоров заступился за комика Максима Галкина, которого ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала геем. Свое обращение Киркоров опубликовал в социальных сетях.
«Как ты смеешь публично унижать людей, кто дал тебе право, Маргарита? Ты главный редактор рупора нашей страны, ты не имеешь права сеять раздор. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов», — сказал Киркоров.
Ранее Маргарита Симоньян публично назвала Максима Галкина «известным геем». Журналистка заявила, что комик женился на певице Алле Пугачевой по расчету и пытается убедить всех в искренности их любви.