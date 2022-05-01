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33 минуты назад

Макс Барских раскритиковал российских звезд

Илья Родин

Украинский певец Макс Барских (Николай Бортник) заявил, что возвращение на родину существенно изменило его как внешне, так и внутренне. В частности, он стал по-другому относиться к людям, в особенности - к российским патриотам. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Макс Барских раскритиковал российских звезд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певец подчеркнул, что с большой любовью относился к своей российской аудитории вплоть до начала спецоперации. До тех пор, пока бывшие фанаты не стали писать ему злые и резкие комментарии в соцсетях.

Он пожаловался, что особенно его нервировали патриоты из сферы шоубизнеса.

«Некоторые российские артисты, которых я уважаю, поддерживали Украину, но некоторые поддержали российское правительство и были просто напуганы, трусливые ублюдки», - сказал Барский.

Издание напомнило, что в итоге Макс отменил все концерты в России. Деньги за проданные билеты он не вернул слушателям, забрал все средства себе.

Шоу-бизнес,Макс Барских,Правительство РФ,
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