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1 час назад

Рудова ответила на вопрос о возможном браке с Нагиевым

Ирина Лебедева

Наталья Рудова в социальной сети показывала своим подписчикам фотографии с совместных съемок с Дмитрием Нагиевым. Ей задали вопрос о том, хотела бы она выйти за Дмитрия замуж

Рудова ответила на вопрос о возможном браке с Нагиевым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нагиеву в конце апреля исполнилось 55 лет. Шоумен не любит обсуждать детали своей личной жизни, но известно, что в официальном браке он не состоит. Наталья Рудова также не замужем. Актеры заняты в одном проекте. Возможно, поэтому подписчики и задали Наталье такой вопрос.

Рудова ответила очень аккуратно, - сообщает портал slovodel.com.

«Думаю, что каждая девочка хотела бы замуж за того человека, которого любит очень и который любит ее так же сильно. Искренне желаю этого всем. Только любовь спасет этот мир», - сказала звезда.

Ранее Наталья Рудова оказалась в эпицентре скандалов на шоу «Звезды в Африке». Актриса с первого дня проекта не смогла подружиться с другими, начала плести интриги и ссориться с участниками. Звезда не скрывает, что порой нечестно поступала во время шоу, но объясняет все стрессовыми условиями.

Шоу-бизнес,Наталья Рудова,
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