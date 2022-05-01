Лобода назвала ложью слухи о невозвращенных за билеты деньгах

На фоне ситуации с Максом Барских, который отказался возвращать российским зрителям деньги за купленные заранее билеты, в чем-то подобном обвинили и Светлану Лободу.
Ее концерты когда-то отменялись из-за пандемии, а позже певица попала в список персон нон-грата, которым запрещен въезд в Россию на 50 лет.
Украинская певица не стала молчать на обвинения в свой адрес. В соцсетях Светлана заявила, что слухи о том, что она, отказавшись от концертов в России, сбежала с деньгами за билеты, обыкновенная ложь, - сообщает СтарХит.
Напомним, что известная певица оказалась в сложной ситуации. В Россию ей запрещен въезд, на Украине ей тоже более не рады.
«Светлана Лобода в последнее время брала за одно выступление в России 100–150 тысяч евро. И ведь эти деньги ей еще как платили!» – пишет со ссылкой на продюсера NEWS.RU.
Чибисов подчеркнул, что у певицы могло быть до 20 выступлений в месяц. То есть в хорошие времена украинская звезда в России зарабатывала около 140 млн рублей в месяц. Ранее «ФедералПресс» писал, что из Лободы пытались сделать новую Примадонну.