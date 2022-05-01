В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
20 минут назад

Лобода назвала ложью слухи о невозвращенных за билеты деньгах

Ирина Лебедева

На фоне ситуации с Максом Барских, который отказался возвращать российским зрителям деньги за купленные заранее билеты, в чем-то подобном обвинили и Светлану Лободу.

Лобода назвала ложью слухи о невозвращенных за билеты деньгах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ее концерты когда-то отменялись из-за пандемии, а позже певица попала в список персон нон-грата, которым запрещен въезд в Россию на 50 лет.

Украинская певица не стала молчать на обвинения в свой адрес. В соцсетях Светлана заявила, что слухи о том, что она, отказавшись от концертов в России, сбежала с деньгами за билеты, обыкновенная ложь, - сообщает СтарХит.

Напомним, что известная певица оказалась в сложной ситуации. В Россию ей запрещен въезд, на Украине ей тоже более не рады.

«Светлана Лобода в последнее время брала за одно выступление в России 100–150 тысяч евро. И ведь эти деньги ей еще как платили!» – пишет со ссылкой на продюсера NEWS.RU.

Чибисов подчеркнул, что у певицы могло быть до 20 выступлений в месяц. То есть в хорошие времена украинская звезда в России зарабатывала около 140 млн рублей в месяц. Ранее «ФедералПресс» писал, что из Лободы пытались сделать новую Примадонну.

Шоу-бизнес,Макс Барских,Светлана Лобода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители