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1 час назад

Шагин о Макаревиче: «Несчастный человек, который попутал берега»

Ирина Лебедева

Звезда фильма «Стиляги» актер Антон Шагин в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» высказал удивление, что кто-то еще ходит на концерты «Машины времени».

«Это несчастный человек, который попутал берега»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шагин отметил, что никогда не понимал творчества этой музыкальной группы, однако знает людей, которые любили песни Макаревича. Но для молодого актера это – дела давно минувших дней, - рассказывает fbm.ru.

«Это несчастный человек, который попутал берега. Давно причем. Его высказывания осознанны. Я не знаю, кто ходит на его концерты. Все эти “поворот за поворот” даже смешно обсуждать. Я понимаю, что для кого-то это воспоминания юности», - заявил Шагин.

Антон Шагин считает, что следует принять какие-то меры в отношении известных личностей, которые предательски сбежали и негативно высказываются о своей родной стране.

Накануне лидер «Машины времени» возмутился тем фактом, что зачастую представители СМИ вырывают слова из контекста или приписывают ему вещи, которые он не говорил. Макаревич сравнил таких репортеров с гопниками.

Шоу-бизнес,Антон Шагин,
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