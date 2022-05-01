Басков объяснил, почему не уезжает из России

«У меня простой выбор — я за Россию, за президента, за свой народ. В эти трудные моменты я здесь нахожусь, в своей стране, и безумно счастлив испытывать те невероятные чувства, которые мне дарят наши люди. Низкий им поклон за это. И Россия действительно великая держава. Я выступаю со своими концертами и выступал в госпиталях, и выступал перед беженцами, а люди, которые вот так приходят на площадь и тоже благодарят наших военных, — для них это, мне кажется, самая главная эмоциональная и духовная поддержка», — сказал певец в интервью Пятому каналу.