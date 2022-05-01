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1 час назад

Басков объяснил, почему не уезжает из России

Ирина Лебедева

Народный артист РФ Николай Басков объяснил, почему выступает за российскую спецоперацию на Украине и участвует в марафоне «Za Россию».

Басков объяснил, почему не уезжает из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певец признался, что на концертах он чувствует единение русских людей, военных и гражданских. И, конечно, он и не думает покидать Родину.

«У меня простой выбор — я за Россию, за президента, за свой народ. В эти трудные моменты я здесь нахожусь, в своей стране, и безумно счастлив испытывать те невероятные чувства, которые мне дарят наши люди. Низкий им поклон за это. И Россия действительно великая держава. Я выступаю со своими концертами и выступал в госпиталях, и выступал перед беженцами, а люди, которые вот так приходят на площадь и тоже благодарят наших военных, — для них это, мне кажется, самая главная эмоциональная и духовная поддержка», — сказал певец в интервью Пятому каналу.

Народный артист уверен, что России давно пора избавиться от привычки равняться на Запад. Собственная культура страны, ее история очень богаты, пришло время «стать за великими именами прошлого и отправиться в великое будущее».

Российский эстрадный певец Николай Басков поддержал запрет на въезд в РФ украинских артистов Светланы Лободы, Верки Сердючки, Monatik и лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. Об этом артист написал в своем Telegram-канале.

Шоу-бизнес,Святослав Вакарчук,Светлана Лобода,Николай Басков,
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