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39 минут назад

Солистка «Вороваек»: «Это была не кома»

Ирина Лебедева

В апреле солистка группы «Воровайки» Светлана Ларионова сильно отравилась, поужинав в костромском ресторане. Как сообщил представитель группы, ела певица грибы и рыбу с картофельным пюре. Плохо ей стало уже по дороге в столицу, и по приезду в Москву ее забрали в реанимацию.

Солистка «Вороваек»: «Это была не кома»
Фото: ВКонтактеВКонтакте

Две недели молодая женщина пролежала под капельницами, затем ее ввели в медикаментозную кому. По прошествии некоторого времени врачи сочли возможным «разбудить» Светлану, - информирует «Радио КП».

Сейчас Ларионовой значительно лучше, и она заявила, что комы как таковой и не было, а было медицинское вмешательство.

«Все нормально. Это было планово. Это была не кома, это была медикаментозная седация, которая была по плану, чтобы восстановить функцию печени. Сейчас все хорошо, я надеюсь, что я наконец-то насовсем вылечилась», — сообщила она в микроблоге.

Сейчас у группы «Воровайки» идет концертное турне по городам России, и коллектив ждет возвращения солистки в строй. Но об этом говорить пока еще рано. И врачи, и родственники певицы категорически против спешного возвращения Светланы к работе.

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