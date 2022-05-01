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22 минуты назад

В «Метрополитен-опере» отдали партию Нетребко певице из Украины

Ирина Лебедева

В непростой ситуации оказалась российская оперная дива Анна Нетребко. Певица оказалась нежеланной и на российской, и на зарубежной сцене. Руководство «Метрополитен-оперы» требовало, чтобы певица осудила спецоперацию России в отношении Украины. Анна же долгое время пыталась эту тему не комментировать.

В «Метрополитен-опере» отдали партию Нетребко певице из Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В итоге, когда она все-таки поддержала позицию Запада, ее обвинили в недостаточной решительности. А в России – в отсутствии патриотизма. Об этом пишет СтарХит.

Теперь пресс-служба нью-йоркского оперного театра сообщила, что партию Турандот в одноименной опере Джакомо Пуччини, которую ранее вела Анна Нетребко, будет исполнять украинская певица Анна Монастырская. Администрация «Метрополитен-оперы» считает это доступным ей неким восстановлением справедливости.

Ранее в защиту Анны выступила Алиса Фрейндлих. Артистка считает, что сейчас представителям искусства живется несладко, ведь за границей многих российских артистов не принимают. Например, Анну Нетребко.

«Бедная! Ее и там шпыняют, и здесь. Господи! Ты спой! Всякая мышь пищит на великую Нетребко, которой сколько петь-то осталось, по сути?» — возмущена Фрейндлих.

Шоу-бизнес,Алиса Фрейндлих,Анна Нетребко,
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