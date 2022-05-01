Собчак посмеялась над записывающей видео Бузовой

На закрытую вечеринку по случаю юбилея Филиппа Киркорова было приглашено немало знаменитостей. В том числе и бывшие коллеги по скандальному телепроекту «Дом-2» Ксения Собчак и Ольга Бузова, - рассказывает 5 Канал.
Ксения не упускает случая подпустить шпильку Ольге. Вот и на этот раз она отметила, что большую часть праздника поющая телеведущая провела в общении со своим телефоном. Не обращая внимание на происходящее вокруг, Ольга записывала сторис для своих поклонников.
Собчак решила запечатлеть занятую делом Бузову.
«Со стороны Ольга Бузова, записывающая сторис, выглядит как человек, разговаривающий с зеркальцем», — съязвила Ксения.
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак высказала свое мнение о том, что происходит сейчас в мире и о том, как люди решают свои проблемы в нынешней обстановке. Не секрет, что огромное количество людей спешно покинуло страну. Ксения Анатольевна уверена, что скоро они начнут возвращаться на родину и поймут, что жизнь за рубежом — это не так уж и просто.
«Вот увидите, сейчас пойдет волна возвращений тех, кто прочувствовал что эмиграция и отпуск — это разное. Люди потратили последние деньги, в панике переехав за иллюзией, что весь мир сейчас им должен и все помогут. Те, у кого не было работы на удаленке просто попали в ловушку ситуации».