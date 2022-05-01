Собчак посмеялась над записывающей видео Бузовой

Ксения не упускает случая подпустить шпильку Ольге. Вот и на этот раз она отметила, что большую часть праздника поющая телеведущая провела в общении со своим телефоном. Не обращая внимание на происходящее вокруг, Ольга записывала сторис для своих поклонников.

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак высказала свое мнение о том, что происходит сейчас в мире и о том, как люди решают свои проблемы в нынешней обстановке. Не секрет, что огромное количество людей спешно покинуло страну. Ксения Анатольевна уверена, что скоро они начнут возвращаться на родину и поймут, что жизнь за рубежом — это не так уж и просто.