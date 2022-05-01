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1 час назад

Собчак посмеялась над записывающей видео Бузовой

Ирина Лебедева

На закрытую вечеринку по случаю юбилея Филиппа Киркорова было приглашено немало знаменитостей. В том числе и бывшие коллеги по скандальному телепроекту «Дом-2» Ксения Собчак и Ольга Бузова, - рассказывает 5 Канал.

Собчак посмеялась над записывающей видео Бузовой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ксения не упускает случая подпустить шпильку Ольге. Вот и на этот раз она отметила, что большую часть праздника поющая телеведущая провела в общении со своим телефоном. Не обращая внимание на происходящее вокруг, Ольга записывала сторис для своих поклонников.

Собчак решила запечатлеть занятую делом Бузову.

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«Со стороны Ольга Бузова, записывающая сторис, выглядит как человек, разговаривающий с зеркальцем», — съязвила Ксения.

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак высказала свое мнение о том, что происходит сейчас в мире и о том, как люди решают свои проблемы в нынешней обстановке. Не секрет, что огромное количество людей спешно покинуло страну. Ксения Анатольевна уверена, что скоро они начнут возвращаться на родину и поймут, что жизнь за рубежом — это не так уж и просто.

«Вот увидите, сейчас пойдет волна возвращений тех, кто прочувствовал что эмиграция и отпуск — это разное. Люди потратили последние деньги, в панике переехав за иллюзией, что весь мир сейчас им должен и все помогут. Те, у кого не было работы на удаленке просто попали в ловушку ситуации».

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Ольга Бузова,Филипп Киркоров,
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