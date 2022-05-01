Варшавер унизил Поргину

Сейчас Поргина выходит на сцену в нарядных платьях. Да, все роли без слов. Как ей доверить роль со словами, если она столько лет ничего не играла? Пусть будет украшением массовки, она же «европейская звезда». За эти выходы она получает дополнительно к окладу около 30 тысяч, а суммарно более 80 тысяч в месяц. Плюс пенсия в 50 тыс. Не так уж мало. Грех жаловаться ей...»