Варшавер унизил Поргину

Скандалы в театре «Ленком» не утихают. Недавно даже пресс-служба театра сделала заявление для СМИ. Там говорилось, что некоторые артисты «Ленкома Марка Захарова» развернули открытую войну, оскорбительную для всего театра. Имена в заявлении не звучали, но СМИ пишут, что речь идет об Людмиле Поргиной и Александре Захаровой.
Журналисты «Комсомольской Правды» , за комментариями к директору театра Марку Варшаверу. Он сообщил, что театр работает, артисты задействованы в спектаклях и даже Людмиле Поргиной нашли пусть маленькие, но роли. Она выходит на сцену и получает заработную плату.
«В "Ленкоме" сегодня играют все артисты труппы, включая, кстати, и Людмилу Поргину, которая при Марке Захарове почти не работала. Даже Поргина выходит на сцену в шести (!) спектаклях. Пусть украшает нашу массовку. Она же называет себя европейской звездой. Рассказывает, как блистала в Париже вместе со своими гениальным мужем Николаем Караченцовым. Хотя в театре все знают, что она лет 30 ничего не играла.
Сейчас Поргина выходит на сцену в нарядных платьях. Да, все роли без слов. Как ей доверить роль со словами, если она столько лет ничего не играла? Пусть будет украшением массовки, она же «европейская звезда». За эти выходы она получает дополнительно к окладу около 30 тысяч, а суммарно более 80 тысяч в месяц. Плюс пенсия в 50 тыс. Не так уж мало. Грех жаловаться ей...»
Людмила Поргина считает катастрофическим положение дел в «Ленкоме». Об этом она рассказала в интервью порталу Blitz+.
«Нам нужны талантливые артисты, все старое поколение ушло. Ушел Марк Анатольевич, нам не дают молодых и талантливых режиссеров, мы гибнем! Марк Анатольевич был принципиальным, а что касается Марка Борисовича, то извините», — сказала Поргина.