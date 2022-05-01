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21 минуту назад

Киркоров поблагодарил Пугачеву, заставившую его спеть хит «Зайка моя»

Ирина Лебедева

В специальном выпуске шоу «Мака», приуроченном к его 55-летнему юбилею, Филипп Киркоров поблагодарил свою бывшую супруга Аллу Пугачеву за деятельное участие в его творческой карьере.

Киркоров поблагодарил Пугачеву, заставившую его спеть хит «Зайка моя»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В репертуаре певца есть множество известных композиций, но одна из них, ставшая хитом на все времена, когда-то была ему навязана Примадонной буквально со скандалом.

Песня «Зайка моя», добавившая Филиппу популярности, была исполнена им лишь для того, чтобы угодить супруге. Сам артист тогда не разглядел в ней особого потенциала, - пишет ФАН.

«Я благодарен своей жене на тот момент, которая просто меня заставила петь этот рэп, но Алла — блистательный продюсер музыкальный и она была моим продюсером на этот период, и она меня просто заставила проговорить эту песню, с диким скандалом. Но я это сделал, я не мог не подчиниться, я типичный подкаблучник. В очередной раз ей хочу сказать «спасибо»» — признался певец.

Отцу Филиппа Киркорова скоро исполнится 90 лет. В начале апреля пожилой артист оказался в реанимации. К счастью, медики нашли нужный подход к больному, и организм отца поп-короля откликнулся на лечение. Филипп рассказал журналистам, что безмерно благодарен доктору из института Вишневского, куда в тяжелом состоянии привезли его папу.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
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