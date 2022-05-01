Киркоров поблагодарил Пугачеву, заставившую его спеть хит «Зайка моя»

«Я благодарен своей жене на тот момент, которая просто меня заставила петь этот рэп, но Алла — блистательный продюсер музыкальный и она была моим продюсером на этот период, и она меня просто заставила проговорить эту песню, с диким скандалом. Но я это сделал, я не мог не подчиниться, я типичный подкаблучник. В очередной раз ей хочу сказать «спасибо»» — признался певец.