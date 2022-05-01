На концерты Галкина закончились билеты

Максим Галкин с Аллой Пугачевой и детьми сейчас, как известно, находится в Израиле. Юморист организовал себе большой концертный тур по городам Земли обетованной.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сначала планировалось 8 выступлений, но, как оказалось, спрос на билеты был высоким и было принято решение увеличить их число до 13. Сейчас же, как пишет teleprogramma.pro, речь идет еще об одном дополнительном концерте.

Журналисты узнали, что все билеты на Галкина реализованы. Согласно данным продаж на специализированном сайте, ни одного свободного места нет.

Некоторое время назад супруг Примадонны выходил на связь с подписчиками и рассказал, что интерес к его концертам в Израиле достаточно велик.