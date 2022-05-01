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17 минут назад

На концерты Галкина закончились билеты

Ирина Лебедева

Максим Галкин с Аллой Пугачевой и детьми сейчас, как известно, находится в Израиле. Юморист организовал себе большой концертный тур по городам Земли обетованной.

На концерты Галкина закончились билеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сначала планировалось 8 выступлений, но, как оказалось, спрос на билеты был высоким и было принято решение увеличить их число до 13. Сейчас же, как пишет teleprogramma.pro, речь идет еще об одном дополнительном концерте.

Журналисты узнали, что все билеты на Галкина реализованы. Согласно данным продаж на специализированном сайте, ни одного свободного места нет.

Некоторое время назад супруг Примадонны выходил на связь с подписчиками и рассказал, что интерес к его концертам в Израиле достаточно велик.

На этой неделе Маргарита Симоньян в прямом эфире унизила юмориста Максима Галкина. Алексей Панин встал на сторону юмориста. Артист призвал общественность не верить в то, что пишут о Галкине. Ведь Панин не понаслышке знает, как это – читать гадости про себя в Сети. По словам актера, «иной раз человек сам поверит в слухи про себя».

Шоу-бизнес,Алексей Панин,Маргарита Симоньян,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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