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42 минуты назад

Дробыш о молодых талантах: «Порой я ищу их просто на улице»

Ирина Лебедева

Виктор Дробыш в студии программы «Центральное телевидение» рассказал, что будет продолжать искать и представлять публике талантливых молодых артистов. На фоне того, что некоторые российские звезды покинули Россию, временно или навсегда, у начинающих представителей шоу-бизнеса появились дополнительные шансы привлечь к себе внимание, - информирует «Радио КП».

Дробыш о молодых талантах: «Порой я ищу их просто на улице»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я как занимался новыми артистами, так и буду продолжать. Порой я ищу их просто на улице — на Арбате, на Дворцовой площади. А потом народ узнает, что это классные парни, которые были где-то там», — рассказал продюсер.

Кстати, певец Прохор Шаляпин появился впервые на российской эстраде в рамках проекта «Фабрика звезд», которую продюсировал Виктор Дробыш. Когда шоу завершилось пути музыканта и продюсера разошлись. И с тех самых пор они обмениваются негативными высказываниями в адрес друг друга.

Дробыш, например, в интервью «ВМ» в 2020 году заявлял, что Шаляпин «пустышка, которая просто болтает без остановки и готов на все ради пиара».

А Шаляпин уверен, что благодаря стараниям продюсера он не смог полностью раскрыться как певец.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Виктор Дробыш,
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