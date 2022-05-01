Киркоров пожаловался на отсутствие денег

В канун своего 55-летнего юбилея Филипп Киркоров сообщил журналистам издания news.ru о серьезных финансовых проблемах. Певец рассказал, что не смог расплатиться с долгами (возможно, с затратами на юбилейные мероприятия) несмотря на то, что билеты на его последний концерт в Кремлевском дворце полностью раскуплены.

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Филипп заявил, что был вынужден уволить почти всех своих сотрудников из-за того, что нечем было с ними расплачиваться.

«Я сократил огромную команду, остались всего четыре человека. Время диктует экономию», — признался Киркоров.

Однако не все так плохо у отечественного поп-короля. Он отправляется в большой гастрольный тур по России и, без сомнения, сможет неплохо заработать. Во всяком случае, сам Филипп Бедросович настроен позитивно. Единственный повод для грусти – очередная годовщина смерти его любимой мамы. Она скончалась в 1994 году.

«Это грустный праздник, потому что рядом со мной нет главного человека в моей жизни — моей мамы. Но она завещала мне давать концерты в день рождения, праздновать и радовать людей, что я и делаю», — резюмировал Киркоров.