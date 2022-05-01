«Врут»: Светлаков прокомментировал слухи об своей эмиграции

Сергей Светлаков назвал ложью распространившиеся в последнее время слухи о том, что он решил покинуть Россию. Разговоры о такой возможности пошли после того, как в Москве отменили его апрельский концерт шоу «Прожекторперисхилтон».
Telegram-канал «Звездач» тогда поинтересовался у организаторов шоу о причинах переноса мероприятия. Те якобы высказали предположение, что это могло произойти из-за «отсутствия в стране его главных артистов» — Гарика Мартиросяна и Сергея Светлакова, - пишет gazeta.ru.
Сам артист по этому поводу высказался конкретно и коротко:
«Врут».
Светлаков сказал, что пока занимается семейными делами, ездил к родственникам в Нальчик, а теперь вернулся в Екатеринбург. По его прогнозам, ближайшие концерты должны пройти уже осенью.
«По творческим планам — всю весну-лето, видимо, пишем-созидаем. Надеюсь, осенью встретимся со зрителем», — сообщил шоумен.
Шоумен записал видеообращение к поклонникам, в котором дал понять — Россию он не прокинул и в ближайшее время никуда уезжать не собирается. Однако это вовсе не значит, что юмористу надо находиться все время в столице. Так, в личном телеграм-канале Сергей признался — у него есть немало родни, которая живет не в Москве и повидать которую ему и его детям порой очень хочется.