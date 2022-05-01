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1 час назад

«Врут»: Светлаков прокомментировал слухи об своей эмиграции

Ирина Лебедева

Сергей Светлаков назвал ложью распространившиеся в последнее время слухи о том, что он решил покинуть Россию. Разговоры о такой возможности пошли после того, как в Москве отменили его апрельский концерт шоу «Прожекторперисхилтон».

«Врут»: Светлаков прокомментировал слухи об своей эмиграции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Telegram-канал «Звездач» тогда поинтересовался у организаторов шоу о причинах переноса мероприятия. Те якобы высказали предположение, что это могло произойти из-за «отсутствия в стране его главных артистов» — Гарика Мартиросяна и Сергея Светлакова, - пишет gazeta.ru.

Сам артист по этому поводу высказался конкретно и коротко:

«Врут».

Светлаков сказал, что пока занимается семейными делами, ездил к родственникам в Нальчик, а теперь вернулся в Екатеринбург. По его прогнозам, ближайшие концерты должны пройти уже осенью.

«По творческим планам — всю весну-лето, видимо, пишем-созидаем. Надеюсь, осенью встретимся со зрителем», — сообщил шоумен.

Шоумен записал видеообращение к поклонникам, в котором дал понять — Россию он не прокинул и в ближайшее время никуда уезжать не собирается. Однако это вовсе не значит, что юмористу надо находиться все время в столице. Так, в личном телеграм-канале Сергей признался — у него есть немало родни, которая живет не в Москве и повидать которую ему и его детям порой очень хочется.

Шоу-бизнес,Гарик Мартиросян,Сергей Светлаков,
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