Шаляпин рассказал, в какую страну уехал

Прохор Шаляпин уехал из России. Он сейчас в гастрольном турне по Белоруссии. Фотоотчеты певец выкладывает в Телеграм-канале, пишет, что встречают его очень тепло.
Так, Шаляпин опубликовал фотографию с концерта, в одном из белорусских городов. Певец стоит среди толпы зрителей, подавляющее большинство которых – женщины солидного возраста. Как известно, самая любимая его аудитория.
«Концерт в Копыль. Белоруссия», — подписал снимок Прохор.
Журналистка Алена Жигалова на YouTube-шоу «Алена, блин!» предположила, что музыкант Прохор Шаляпин «караулит» пенсионеров, чтобы заработать себе на жизнь.
«Кого ты караулишь? Очередную пенсионерку, чтобы заморочить ей голову и выдать за свою жену. Или ты ждешь предложения от шоу в эфире федерального канала. Лучше бы ты записал песню и подумал, кем ты останешься в мире шоу-бизнеса. Певцом без хитов или клоуном-геронтофилом», - высказалась Жигалова.
Журналистка напомнила, что когда Шаляпин впервые появился в российском шоу-бизнесе, то представился родственником знаменитого певца Прохора Шаляпина.