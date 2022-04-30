Шаляпин рассказал, в какую страну уехал

«Кого ты караулишь? Очередную пенсионерку, чтобы заморочить ей голову и выдать за свою жену. Или ты ждешь предложения от шоу в эфире федерального канала. Лучше бы ты записал песню и подумал, кем ты останешься в мире шоу-бизнеса. Певцом без хитов или клоуном-геронтофилом», - высказалась Жигалова.