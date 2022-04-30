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35 минут назад

Боня шокирована подробностями развода Джонни Деппа и Эмбер Херд

Ирина Лебедева

Виктория Боня в Телеграм-канале высказалась по поводу скандального развода Джонни Деппа и Эмбер Херд. Поведение голливудских звезд шокировало телеведущую. Боня не понимает, как вообще эта пара могла жить вместе.

Боня шокирована подробностями развода Джонни Деппа и Эмбер Херд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Говорят, чтобы по-настоящему узнать человека — нужно с ним расстаться... Но бракоразводный процесс этой парочки, кажется, опровергает поговорку. Потому что непонятно КАК они во всей этой дичи жили. Такой лихо закрученный сюжет ни один голливудский режиссер не смог бы придумать», — написала Виктория.

Виктория Боня и сын миллиардера Алекс Смерфит – родители их общей дочери Анджелины. Пара рассталась уже пять лет назад, но Алекс заботится и о дочери, и о ее маме.

Причем, судя по всему, их дружеские отношения становятся только лучше год от года. Так, весной они были замечены в одном из ресторанов Монако. Они отметили 10-летие дочери.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,
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