Боня шокирована подробностями развода Джонни Деппа и Эмбер Херд

«Говорят, чтобы по-настоящему узнать человека — нужно с ним расстаться... Но бракоразводный процесс этой парочки, кажется, опровергает поговорку. Потому что непонятно КАК они во всей этой дичи жили. Такой лихо закрученный сюжет ни один голливудский режиссер не смог бы придумать», — написала Виктория.