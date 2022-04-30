Борисова будет судиться с экс-мужем из-за алиментов

Телеведущая Дана Борисова сообщила в микроблоге, что подает в суд на бывшего супруга. Дана хочет увеличить алименты на содержание их общей дочери. По ее словам, они несправедливо малы, - информирует «Радио КП».

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«Конечно же, пятнадцать тысяч в месяц со стороны отца Полины — это ничтожно мало. Но сам папа не бедный», - объяснила она.

Борисова рассказала, что ее бывший супруг является генеральным директором коммерческой фирмы. Организация за прошлый год получила 21 миллион дохода, однако гендиректор по документам получает зарплату в 20 тысяч рублей. Дана утверждает, что отец ее дочери скрывает истинный размер заработка, чтобы не платить с него алименты.

Телеведущая уверена, что мужчина переложил финансовую ответственность за ребенка на нее:

«Живешь с мамой — пусть она тебя содержит, а от меня никаких денег не жди».