В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
25 минут назад

Борисова будет судиться с экс-мужем из-за алиментов

Ирина Лебедева

Телеведущая Дана Борисова сообщила в микроблоге, что подает в суд на бывшего супруга. Дана хочет увеличить алименты на содержание их общей дочери. По ее словам, они несправедливо малы, - информирует «Радио КП».

Борисова будет судиться с экс-мужем из-за алиментов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конечно же, пятнадцать тысяч в месяц со стороны отца Полины — это ничтожно мало. Но сам папа не бедный», - объяснила она.

Борисова рассказала, что ее бывший супруг является генеральным директором коммерческой фирмы. Организация за прошлый год получила 21 миллион дохода, однако гендиректор по документам получает зарплату в 20 тысяч рублей. Дана утверждает, что отец ее дочери скрывает истинный размер заработка, чтобы не платить с него алименты.

Телеведущая уверена, что мужчина переложил финансовую ответственность за ребенка на нее:

«Живешь с мамой — пусть она тебя содержит, а от меня никаких денег не жди».

Скандальная телеведущая Дана Борисова ранее никогда не влезала в политику и не высказывала свое мнение на этот счет. Но недавно она опубликовала видео на своей странице в социальных сетях, где рассказала, что ей наплевать на различные санкции, ведь она россиянка.

Шоу-бизнес,Дана Борисова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители