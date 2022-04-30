Повереннова объяснила, куда и зачем уезжает Алентова

Информация о том, что Дарья Повереннова и Вера Алентова собрались уехать за рубеж, заставила поклонников задуматься – неужели кто-то из актрис решил покинуть Россию? Но очень скоро стало понятно, что речь идет о гастролях в Казахстане и Киргизии, - отмечает 5 Канал.

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«Дорогие друзья — зрители из Казахстана и Киргизии. Летим к вам на гастроли со спектаклем „Роковое наследство“. Приходите», —сообщила Дарья в социальной сети.

Кстати, что касается слухов об эмиграции, то совсем недавно в желании сбежать из страны обвинили дочь Алентовой Юлию Меньшову. Отар Кушанашвили во всеуслышание заявил, что актриса якобы покинула родной город еще в конце февраля.

«Меньшова уже далеко», — заявил шоумен.

Актрисе, которая не любит комментировать слухи, пришлось выступить с опровержением этой новости. Юлия сообщила, что находится в Москве и не собирается уезжать, - пишут 7days.