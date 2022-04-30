«Саша, не ходи по лезвию!» Поклонники Шуры осудили его фотосессию

Певец Александр Медведев, известный публике как Шура, напугал поклонников специфическими фотографиями в Телеграм-канале. Музыкант на снимках абсолютно лыс, у него яркий макияж и нижнюю половину лица закрывает маска в виде черепа, выполненная из стразов. Шура завернут в лохматую черную накидку, ассоциирующуюся с вороньими перьями.

Фото: Телеграм Телеграм

«Как вам? Человек-маска?» - спросил он?

Однако подписчики игривый тон не поддержали. В связи с тем, что всем известно, как долго и тяжело Медведев боролся с онкологическим заболеванием, его поклонникам показалось кощунственным шутить на подобные темы.

«Прямо как из преисподней. Саша, не ходи по лезвию. Не надо», - посоветовали артисту.

Ранее Александр Медведев признался, что во время одного из концертов у него выпали вставные зубы. «Пою концерт, и они выпали», — прохохотал Шура, демонстрируя подписчикам вставные верхние зубы. В подписи к видео артист отметил, что так ему удалось случайно вернуться в 1990-е.