Солистку «Вороваек» вывели из комы

Отравившуюся в Костроме в ресторане солистку группы «Воровайки» Светлану Ларионову вывели из комы. Накануне у нее остановилось сердце, но докторам удалось спасти жизнь молодой певицы.
Несмотря на некоторое улучшение, состояние Светланы все еще остается тяжелым, пишет СтарХит. Представитель группы сообщил, что, несмотря на распространившиеся слухи, алкоголя в меню не было. Ларионова ели рыбу, пюре и грибы. Группа после ужина успела доехать до Москвы, и уже в столице состояние Светланы потребовало срочной госпитализации.
Сейчас у группы «Воровайки» идет концертное турне по городам России, и коллектив ждет возвращения солистки в строй. Но об этом говорить пока еще рано. И врачи, и родственники певицы категорически против спешного возвращения Светланы к работе.
Певице стало плохо после корпоратива, на котором группа выступала в Костроме 14 апреля.
Известно, что Ларионова поужинала в ресторане после концерта, а по дороге в Москву началась рвота, поднялась температура и появились судороги. В столице Ларионовой поставили диагноз «острая интоксикация», после чего две недели держали под капельницей.