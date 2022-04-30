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41 минуту назад

Солистку «Вороваек» вывели из комы

Ирина Лебедева

Отравившуюся в Костроме в ресторане солистку группы «Воровайки» Светлану Ларионову вывели из комы. Накануне у нее остановилось сердце, но докторам удалось спасти жизнь молодой певицы.

Солистку «Вороваек» вывели из комы
Фото: ВКонтактеВКонтакте

Несмотря на некоторое улучшение, состояние Светланы все еще остается тяжелым, пишет СтарХит. Представитель группы сообщил, что, несмотря на распространившиеся слухи, алкоголя в меню не было. Ларионова ели рыбу, пюре и грибы. Группа после ужина успела доехать до Москвы, и уже в столице состояние Светланы потребовало срочной госпитализации.

Сейчас у группы «Воровайки» идет концертное турне по городам России, и коллектив ждет возвращения солистки в строй. Но об этом говорить пока еще рано. И врачи, и родственники певицы категорически против спешного возвращения Светланы к работе.

Певице стало плохо после корпоратива, на котором группа выступала в Костроме 14 апреля.

Известно, что Ларионова поужинала в ресторане после концерта, а по дороге в Москву началась рвота, поднялась температура и появились судороги. В столице Ларионовой поставили диагноз «острая интоксикация», после чего две недели держали под капельницей.

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