Солистку «Вороваек» вывели из комы

Отравившуюся в Костроме в ресторане солистку группы «Воровайки» Светлану Ларионову вывели из комы. Накануне у нее остановилось сердце, но докторам удалось спасти жизнь молодой певицы.

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Несмотря на некоторое улучшение, состояние Светланы все еще остается тяжелым, пишет СтарХит. Представитель группы сообщил, что, несмотря на распространившиеся слухи, алкоголя в меню не было. Ларионова ели рыбу, пюре и грибы. Группа после ужина успела доехать до Москвы, и уже в столице состояние Светланы потребовало срочной госпитализации.

Сейчас у группы «Воровайки» идет концертное турне по городам России, и коллектив ждет возвращения солистки в строй. Но об этом говорить пока еще рано. И врачи, и родственники певицы категорически против спешного возвращения Светланы к работе.

Певице стало плохо после корпоратива, на котором группа выступала в Костроме 14 апреля.