Обнародованы доходы четвертого супруга Макеевой

Больше года тянулись судебные тяжбы между многодетным отцом Романом Мальковым и его бывшей семьей. Светлана Малькова, которая осталась жить в Словении с тремя детьми, пыталась добиться от экс-супруга алиментов на наследников.

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Переключившийся на совместную жизнь с Анастасией Макеевой Роман бился в суде за каждую копейку, рассказывая о тотальном безденежье. Хотя речь шла об очень скромных цифрах - Светлана просила 17 тысяч рублей на каждого ребенка, Роман настаивал на 11 тысячах. В итоге сошлись на 15, то есть на 45 тысячах за троих детей в месяц.

С начала года накопился долг в 300 тысяч рублей, Мальков выплачивать его не спешил. Якобы не из чего. Однако журналисты «Комсомольской Правды» вскрыли неприглядную правду о заработках строителя.

Супруг актрисы – единоличный владелец компании «И-Мет», которая, как пишет издание, заработала в 2021 году 20 млн рублей, из них 11 млн - чистая прибыль. При этом многодетный отец месяцами торговался в суде, чтобы снизить алименты на 2 тысячи на каждого ребенка, то есть, всего на 6 тысяч в месяц.