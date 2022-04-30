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1 час назад

«Это свинство!»: Бородина обрушилась на оскорбившую русских Леди Гагу

Ирина Лебедева

Леди Гага, выступая в Лас-Вегасе, назвала русских людей «тупыми». Российскую телеведущую Ксению Бородину возмутило это высказывание. Она напомнила певице, что артисты зарабатывают деньги за счет своих поклонников в разных странах, и подобные заявления, как минимум, неуместны, - написала Бородина в Телеграм-канале.

«Это свинство!»: Бородина обрушилась на оскорбившую русских Леди Гагу
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«Во время концерта в Лас-Вегасе Леди Гага оскорбила россиян: «Были тупыми, ими и остались». Какая бы ситуация сейчас не была и кто бы какую позицию не занял, не стоит забывать, что все публичные люди существуют благодаря своим фанатам, поклонникам , людям кто слушает твои песни, кто ходит на твои фильмы, кто покупает билеты на твои концерты, кто за тебя переживает , когда твоя публичная жизнь на показ и у тебя в жизни разное случается! Так вот такие высказывания в адрес русских людей это свинство! В России живут не тупые люди, они ходили на твои концерты, пели твои песни и восхищались твоим творчеством! А ты отплатила им такой монетой!!!»

Телеведущая Виктория Боня в качестве ответного жеста на прекращение деятельности модного дома Chanel в России опубликовала видеозапись, на которой разрезала дорогостоящую сумочку бренда ножницами.

Ее бывшие коллеги по «Дому-2» не стали молчать и прокомментировали эту ситуацию. Ксения Бородина назвала такой поступок ребячеством.

Шоу-бизнес,Стефани Джерманотта,Ксения Бородина,Chanel,
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