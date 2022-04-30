«Это свинство!»: Бородина обрушилась на оскорбившую русских Леди Гагу

«Во время концерта в Лас-Вегасе Леди Гага оскорбила россиян: «Были тупыми, ими и остались». Какая бы ситуация сейчас не была и кто бы какую позицию не занял, не стоит забывать, что все публичные люди существуют благодаря своим фанатам, поклонникам , людям кто слушает твои песни, кто ходит на твои фильмы, кто покупает билеты на твои концерты, кто за тебя переживает , когда твоя публичная жизнь на показ и у тебя в жизни разное случается! Так вот такие высказывания в адрес русских людей это свинство! В России живут не тупые люди, они ходили на твои концерты, пели твои песни и восхищались твоим творчеством! А ты отплатила им такой монетой!!!»