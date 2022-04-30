Панин заступился за Галкина: «То, что сказала Симоньян, - ужасно!»

«У Максима прошу прощения за конфликт, который был некоторое время назад. То, что сказала Симоньян – ужасно! Она - некрасивая, нечестная и непорядочная. Мне было не очень приятно на нее смотреть. Сейчас меня не трогают, все внимание на Максе… Я иногда сам верю в то, что про меня пишут, но Галкин даже не был замечен в компрометирующих ситуациях!»