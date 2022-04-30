Панин заступился за Галкина: «То, что сказала Симоньян, - ужасно!»

Алексей Панин получил вид на жительство в Испании еще в 2020 году. Актер покинул Россию, забрав с собой дочь. Но за событиями на родине следит внимательно, - сообщает Экспресс Газета.
На этот раз Панин был неприятно удивлен резким выступлением главреда международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргариты Симоньян в адрес уехавшего в Израиль с семьей Максима Галкина.
Андрей ответил Маргарите, также особо не стесняясь в выражениях:
«У Максима прошу прощения за конфликт, который был некоторое время назад. То, что сказала Симоньян – ужасно! Она - некрасивая, нечестная и непорядочная. Мне было не очень приятно на нее смотреть. Сейчас меня не трогают, все внимание на Максе… Я иногда сам верю в то, что про меня пишут, но Галкин даже не был замечен в компрометирующих ситуациях!»
Некоторые из звезд российского шоу-бизнеса, покинувших РФ, начали жаловаться на трудности жизни за рубежом, сообщают «Народные новости».
Так, актер Алексей Панин рассказал, что не может найти работу в королевстве. Он отметил, что за границей кино снимают не в таких объемах, как в РФ, и испанским кинематографистам не нужны русские.