Сергей Зверев заявил о закрытии всех своих салонов в Москве

Известный российский парикмахер, стилист, певец и шоумен Сергей Зверев заявил изданию «Собеседник» о чрезмерно завышенной аренде помещений в Москве, в связи с чем он был вынужден закрыть все свои салоны.

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«Все салоны красоты, которыми я владел, действительно закрылись», — сказал 58-летний артист.

Он объяснил, что сейчас все его коллеги вынуждены сокращать свой бизнес по данной причине. Подобная ситуация наблюдается не только среди парикмахеров, но и среди дизайнеров одежды, которые теперь пытаются работать на дому.

Он отметил, что в наши дни не нужно пытаться открывать новые салоны, а пускать клиентов домой он не намерен. Сейчас Зверев решил развивать карьеру артиста и певца, однако признается, что концертов очень мало, в связи с чем ему приходится жить на накопленные средства.