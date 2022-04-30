Сергей Зверев заявил о закрытии всех своих салонов в Москве

Известный российский парикмахер, стилист, певец и шоумен Сергей Зверев заявил изданию «Собеседник» о чрезмерно завышенной аренде помещений в Москве, в связи с чем он был вынужден закрыть все свои салоны.
«Все салоны красоты, которыми я владел, действительно закрылись», — сказал 58-летний артист.
Он объяснил, что сейчас все его коллеги вынуждены сокращать свой бизнес по данной причине. Подобная ситуация наблюдается не только среди парикмахеров, но и среди дизайнеров одежды, которые теперь пытаются работать на дому.
Он отметил, что в наши дни не нужно пытаться открывать новые салоны, а пускать клиентов домой он не намерен. Сейчас Зверев решил развивать карьеру артиста и певца, однако признается, что концертов очень мало, в связи с чем ему приходится жить на накопленные средства.
Ранее Зверев пожаловался на конфликты с соседями по дому. Он заявил, что в результате действий коммунальщиков подъезд стал напоминать общежитие или колонию.