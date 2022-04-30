Зверев: «Все салоны красоты, которыми я владел, закрылись»

«Все салоны красоты, которыми я владел, действительно закрылись. В Москве очень дорогая аренда. Сейчас, насколько я знаю своих коллег, у всех такая ситуация. Не только у меня. У одной моей знакомой из шести салонов остался только один. В нём кабинет маленький, ресепшен и маникюр. У второй моей коллеги из пяти салонов ни одного не осталось. Она теперь комнату снимает с одним креслом!» - рассказал стилист.