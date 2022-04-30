Зверев: «Все салоны красоты, которыми я владел, закрылись»

Стилист Сергей Зверев признался журналистам, что практически потерял источники доходов. Раньше у артиста было несколько салонов в Москве, но теперь от этого бизнеса пришлось отказаться. Об этом пишет teleprogramma.pro со ссылкой на «Собеседник».
«Все салоны красоты, которыми я владел, действительно закрылись. В Москве очень дорогая аренда. Сейчас, насколько я знаю своих коллег, у всех такая ситуация. Не только у меня. У одной моей знакомой из шести салонов остался только один. В нём кабинет маленький, ресепшен и маникюр. У второй моей коллеги из пяти салонов ни одного не осталось. Она теперь комнату снимает с одним креслом!» - рассказал стилист.
Кардинально сменить профессию Сергей не готов.
«Я не могу работать ни водителем, ни кондуктором. У меня нет такого навыка!», - пожаловался он.
Как-то продержаться помогают сбережения, а также выступления. Однако концертов сейчас, по словам Сергея, очень мало. Отдушину звездный стилист нашел в борьбе за экологию – эта тема давно ему близка.
«Я защищаю Байкал: там сейчас пожары начались. Они вредят не только экологии, но и животным! Люди спустя рукава относятся к происходящему. Надо быть постоянно начеку. В ближайшее время планирую поехать на Байкал: буду контролировать ситуацию лично», - заявил Зверев.
Стилист Сергей Зверев пожаловался на конфликты с соседями по дому. Звездный парикмахер проживает в апартаментах на Тверской улице в центре Москвы.