Супермодель 90-х Поризкову раскритиковали за фото в купальнике

«Женщина в 57 лет «слишком стара», чтобы позировать в бикини, независимо от того, как она выглядит. Потому что старый — это уродливый. Я получаю такие комментарии каждый раз, когда показываю свою фигуру. Это эйджизм, который заставляет меня скрипеть зубами от злости, — возмутилась Поризкова. Я считаю, что с возрастом мы становимся только красивее. Нет старых и уродливых. Есть недалекие и невежественные».