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53 минуты назад

Супермодель 90-х Поризкову раскритиковали за фото в купальнике

Газета.Ru

57-летняя супермодель и актриса Паулина Поризковка пожаловалась на критику в социальных сетях после публикации снимков в бикини.

Супермодель 90-х Поризкову раскритиковали за фото в купальнике
Фото: соцсетисоцсети

Паулина Поризкова регулярно выкладывает в соцсети пляжные кадры, вызывая восторг у одной части аудитории и гнев у другой. Так, супермодель 90-х обнаружила под фотографией, опубликованной прошлым летом, колкий комментарий.

«Тебе должно быть так больно выкладывать снимки в купальнике в твоем возрасте. Мне всегда казалось, что красивым людям сложнее всего стареть и становиться уродливыми. Некрасивые люди всегда были такими, поэтому для них это не проблема. Я чувствую твою боль», — обратился к Поризковой один из подписчиков.

«Женщина в 57 лет «слишком стара», чтобы позировать в бикини, независимо от того, как она выглядит. Потому что старый — это уродливый. Я получаю такие комментарии каждый раз, когда показываю свою фигуру. Это эйджизм, который заставляет меня скрипеть зубами от злости, — возмутилась Поризкова. Я считаю, что с возрастом мы становимся только красивее. Нет старых и уродливых. Есть недалекие и невежественные».

По словам супермодели 90-х, старением нужно гордиться.

Ранее Паулина Поризкова рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми она столкнулась после участия в реалити-шоу о выживании в джунглях.

Шоу-бизнес,Паулина Поризкова,
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