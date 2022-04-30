Супермодель 90-х Поризкову раскритиковали за фото в купальнике

57-летняя супермодель и актриса Паулина Поризковка пожаловалась на критику в социальных сетях после публикации снимков в бикини.
Паулина Поризкова регулярно выкладывает в соцсети пляжные кадры, вызывая восторг у одной части аудитории и гнев у другой. Так, супермодель 90-х обнаружила под фотографией, опубликованной прошлым летом, колкий комментарий.
«Тебе должно быть так больно выкладывать снимки в купальнике в твоем возрасте. Мне всегда казалось, что красивым людям сложнее всего стареть и становиться уродливыми. Некрасивые люди всегда были такими, поэтому для них это не проблема. Я чувствую твою боль», — обратился к Поризковой один из подписчиков.
«Женщина в 57 лет «слишком стара», чтобы позировать в бикини, независимо от того, как она выглядит. Потому что старый — это уродливый. Я получаю такие комментарии каждый раз, когда показываю свою фигуру. Это эйджизм, который заставляет меня скрипеть зубами от злости, — возмутилась Поризкова. Я считаю, что с возрастом мы становимся только красивее. Нет старых и уродливых. Есть недалекие и невежественные».
По словам супермодели 90-х, старением нужно гордиться.
Ранее Паулина Поризкова рассказала о проблемах со здоровьем, с которыми она столкнулась после участия в реалити-шоу о выживании в джунглях.