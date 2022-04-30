Отменившая концерты Инстасамка обматерила россиян

Блогер и исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) обматерила граждан России, которые обрадовались отмене ее концертов в РФ, сообщает «Ура.ру».
«Вижу посты, где всякие тетки радуются тому, что наших концертов больше не будет, что-то в стиле „родители победили, детей развращали“. Да вы *******(сумасшедшие — прим. ред.)», — написала знаменитость.
Она заявила, что любит своих фанатов и, несмотря на отмену выступлений, будет продолжать записывать для них песни.
«Моя музыка будет с ними. ******(Плохие — прим. ред.) мамаши, хватит запрещать детям все и вся, вспомните себя в 2000 годах», — посоветовала Зотеева.
Ранее Инстасамка покинула Россию, переехав жить в Дубай. Позже девушка заявила об отмене своих концертов в России.