Экс-солистка «Стрелок» Беретта выходит замуж

Бывшая солистка группы «Стрелки» Юлия Беретта снова выходит замуж. Певица приняла предложение руки и сердца от своего давнего знакомого. Об этом сообщает «7 Дней».

Фото: globallookpress globallookpress

По данным издания, пара познакомилась более 20 лет назад. Мужчина долгое время ухаживал за Береттой, но она до последнего отвергала его знаки внимания и не рассматривала в качестве спутника жизни. Однако, встретившись несколько лет назад, чувства у пары вспыхнули с новой силой.

На данный момент Беретта и ее избранник готовятся к свадьбе. Известно, что у будущего супруга певицы есть собственный бизнес.

По словам Беретты, ее скорому замужеству поспособствовала «карта желаний», на которой она написала фразу «Лично я создана для любви», прикрепив к ней свою фотографию и картинку с изображением мужчины.