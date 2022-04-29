Экс-солистка «Стрелок» Беретта выходит замуж

Бывшая солистка группы «Стрелки» Юлия Беретта снова выходит замуж. Певица приняла предложение руки и сердца от своего давнего знакомого. Об этом сообщает «7 Дней».
По данным издания, пара познакомилась более 20 лет назад. Мужчина долгое время ухаживал за Береттой, но она до последнего отвергала его знаки внимания и не рассматривала в качестве спутника жизни. Однако, встретившись несколько лет назад, чувства у пары вспыхнули с новой силой.
На данный момент Беретта и ее избранник готовятся к свадьбе. Известно, что у будущего супруга певицы есть собственный бизнес.
По словам Беретты, ее скорому замужеству поспособствовала «карта желаний», на которой она написала фразу «Лично я создана для любви», прикрепив к ней свою фотографию и картинку с изображением мужчины.
Напомним, что певица уже была замужем за бизнесменом Владимиром Глебовым, которому в 2015 году родила сына Владимира.