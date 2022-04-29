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37 минут назад

Экс-солистка «Стрелок» Беретта выходит замуж

Елена Прошина

Бывшая солистка группы «Стрелки» Юлия Беретта снова выходит замуж. Певица приняла предложение руки и сердца от своего давнего знакомого. Об этом сообщает «7 Дней».

Экс-солистка «Стрелок» Беретта выходит замуж
Фото: globallookpressgloballookpress

По данным издания, пара познакомилась более 20 лет назад. Мужчина долгое время ухаживал за Береттой, но она до последнего отвергала его знаки внимания и не рассматривала в качестве спутника жизни. Однако, встретившись несколько лет назад, чувства у пары вспыхнули с новой силой.

На данный момент Беретта и ее избранник готовятся к свадьбе. Известно, что у будущего супруга певицы есть собственный бизнес.

По словам Беретты, ее скорому замужеству поспособствовала «карта желаний», на которой она написала фразу «Лично я создана для любви», прикрепив к ней свою фотографию и картинку с изображением мужчины.

Напомним, что певица уже была замужем за бизнесменом Владимиром Глебовым, которому в 2015 году родила сына Владимира.

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