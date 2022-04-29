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50 минут назад

Группа «Би-2» объяснила отмену концерта в Омске

Lenta.ru

Российская рок-группа «Би-2» объяснила отмену концерта в Омске проблемами с установкой необходимых декораций. Пост на эту тему появился на странице коллектива во «ВКонтакте».

Группа «Би-2» объяснила отмену концерта в Омске
Фото: ТАССТАСС

Музыканты подчеркнули, что их выступления посещают люди разных взглядов, поэтому они стараются оставаться вне политики. Они также рассказали, что для каждого шоу выстраивают вокруг сцены черный «кабинет», который считают неотъемлемой частью сценографии.

«Изначально согласовав любые изменения внешнего вида зала на нашем концерте, прямо перед началом шоу администрация площадки внезапно вызвала автокран и начала разбирать наши декорации, потому что сцена закрыла плакат с предыдущего мероприятия», — говорится в публикации «Би-2».

Участники группы добавили, что администрация площадки заблокировала вход для зрителей и выставила дополнительную охрану. Договориться об установке черных декораций так и не удалось, поэтому мероприятие было отменено. Музыканты извинились перед поклонниками за инциденты и вновь пообещали вернуть деньги за билеты.

Захарова отреагировала на срыв концерта «Би-2» в Омске

28 апреля сообщалось, что после саундчека группа отменила концерт. Первый замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник утверждал, что коллектив не захотел выступать на фоне баннера с надписью «Zа президента!», поэтому его попытались завесить черным полотном.

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