Волочкова предложила себя вместо Галкина

Балерина Анастасия Волочкова предложила свою кандидатуру «Первому каналу» в качестве соведущей на передаче «Сегодня вечером», ранее программу вел Максим Галкин. Об этом она сообщила «Комсомольской правде».
Накануне появились слухи, что после приостановки съемок в новом выпуске передачи на майских праздниках ее главным ведущим станет артист балета Николай Цискаридзе. Новость обрадовала Волочкову.
«Это же круто! Я должна быть соведущей на той программе вместе с Цискаридзе. Я не просто этого хотела бы, я уже сегодня позвонила в редакцию "Первого канала" вместе со своим директором», — рассказала Волочкова.
По ее мнению, они с Цискаридзе могли бы стать идеальной парой для передачи из-за схожести судеб.
«Назовите сейчас хотя бы пять балерин, которые танцуют сегодня в Большом театре. Да вы не назовете их, а нас с Николаем вспомните и назовете. Мы ведь с ним по одной лестнице ходим. Нас обоих незаконно уволили из Большого, сделав все неправильно. Короче, соведущей должна быть я!» — отметила Волочкова.
Она уверена, что «зрителям будет с ней весело».