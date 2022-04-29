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35 минут назад

Волочкова предложила себя вместо Галкина

Елена Прошина

Балерина Анастасия Волочкова предложила свою кандидатуру «Первому каналу» в качестве соведущей на передаче «Сегодня вечером», ранее программу вел Максим Галкин. Об этом она сообщила «Комсомольской правде».

Волочкова предложила себя вместо Галкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне появились слухи, что после приостановки съемок в новом выпуске передачи на майских праздниках ее главным ведущим станет артист балета Николай Цискаридзе. Новость обрадовала Волочкову.

«Это же круто! Я должна быть соведущей на той программе вместе с Цискаридзе. Я не просто этого хотела бы, я уже сегодня позвонила в редакцию "Первого канала" вместе со своим директором», — рассказала Волочкова.

По ее мнению, они с Цискаридзе могли бы стать идеальной парой для передачи из-за схожести судеб.

«Назовите сейчас хотя бы пять балерин, которые танцуют сегодня в Большом театре. Да вы не назовете их, а нас с Николаем вспомните и назовете. Мы ведь с ним по одной лестнице ходим. Нас обоих незаконно уволили из Большого, сделав все неправильно. Короче, соведущей должна быть я!» — отметила Волочкова.

Она уверена, что «зрителям будет с ней весело».

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Николай Цискаридзе,Анастасия Волочкова,Первый канал,
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