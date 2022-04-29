Волочкова предложила себя вместо Галкина

«Назовите сейчас хотя бы пять балерин, которые танцуют сегодня в Большом театре. Да вы не назовете их, а нас с Николаем вспомните и назовете. Мы ведь с ним по одной лестнице ходим. Нас обоих незаконно уволили из Большого, сделав все неправильно. Короче, соведущей должна быть я!» — отметила Волочкова.