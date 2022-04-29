Калашникова подала в суд на Chanel из-за русофобии

«Я решила бороться потому, что мне надоело лицемерие Запада. Эти люди то и дело говорят о равноправии и толерантности, но при этом совершают чудовищные выпады в сторону русских. В последних сериях "Секса в Большом городе" наших соотечественниц открыто назвали проститутками… Почему? Потому что русские женщины самые красивые в мире? Или это просто травля русского народа? В связи с этим я хочу добиться хоть какой–то справедливости. По крайней мере финансовой», — объяснила свое решение Калашникова.