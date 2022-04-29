Калашникова подала в суд на Chanel из-за русофобии

Актриса Анна Калашникова подала в суд на Chanel из-за нарушения ее права потребителя и причинения ей морального вреда русофобской выходкой. Об этом она сообщила «Комсомольской правде».
«Я решила бороться потому, что мне надоело лицемерие Запада. Эти люди то и дело говорят о равноправии и толерантности, но при этом совершают чудовищные выпады в сторону русских. В последних сериях "Секса в Большом городе" наших соотечественниц открыто назвали проститутками… Почему? Потому что русские женщины самые красивые в мире? Или это просто травля русского народа? В связи с этим я хочу добиться хоть какой–то справедливости. По крайней мере финансовой», — объяснила свое решение Калашникова.
Согласно иску, копия которого оказалась у «КП», актриса претендует почти 100 миллионов рублей компенсации от Chanel.
При этом Калашникова пообещала, что все средства, полученные от модного дома, она отдаст на благотворительность, а часть и вовсе перечислить в фонд беженцев из Луганска и Донецка.
Ранее Chanel приостановила продажи в России. Кроме того, модный дом ввел запрет на покупку своей продукции для россиян и в других странах. При желании приобрести Chanel за границей от граждан РФ требуют подписать бумагу о том, что они обязуются не носить или использовать продукцию в своей стране. У многих российских модниц данная информация вызвала возмущение. В частности, Ксения Бородина, Алена Водонаева, Виктория Боня, Лена Ленина, Яна Рудковская и многие другие осудили политику бренда и запустили флешмоб, в рамках которого демонстративно разрезали сумки Chanel на камеру.