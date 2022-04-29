Киркоров рассказал о сбывшемся предсказании Ванги

Музыкант Филипп Киркоров вспомнил, как провидица Ванга предсказала ему свадьбу в 27 лет с женщиной, имя которой начинается на букву «А». Об этом он рассказал в интервью для документального «Без мантии. Все тайны поп-короля», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на представителей МУЗ-ТВ.

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По воспоминаниям певца, в детстве Киркоров серьезно заболел и мама решила отвести его к Ванге, заодно женщина спросила, когда ее сын женится.

«Женится в 27. Вот вернетесь домой, кого увидите — вот та и будет женой. Первая буква имени “А”», — ответила ей Ванга.

По воспоминаниям артиста, когда он вернулся домой, то почти сразу увидел выступление своей будущей супруги Аллы Пугачевой по телевизору. Артисту певица показалась очень красивой.

«Я увидел и подумал: "Боже, какая красивая певица. Как она классно смеется!"» — вспомнил Киркоров.