В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Константин Богомолов ответил на слухи о расставании с Ксенией Собчак

Слово и Дело

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов отреагировал на слухи о разводе с Ксенией Собчак. Режиссер опроверг подобную информацию.

Богомолов ответил на слухи о разводе с Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Слухи о разладе в паре появились после того, как Собчак перебралась с сыном в Израиль. Подлило масла в огонь еще и то, что журналистка продала элитную московскую квартиру. Однако недавно пара появилась вместе на премьере нового интерьера театра Богомолова. Кроме того, после события худрук посвятил супруге трогательный пост в социальной сети.

«Ну вот мы и открылись. И первый спектакль на сцене отреставрированного театра. И премьера. Эти три года были очень и очень насыщенные. И все три года рядом была она. Ксения. Она бесконечно помогала советами и терпением, спорами и идеями. Вот уж и правда серый кардинал. Впрочем, не серый — блистательный. Спасибо тебе, жена. Болеющая, переживающая, поддерживающая и строгая», — написал Богомолов.

Ксения Собчак и Константин Богомолов заключили брак в Грибоедовском загсе Москвы в 2019 году. Для обоих супругов брак стал вторым по счету. До Богомолова Собчак была замужем за Максимом Виторганом, а режиссер был женат на актрисе Дарье Мороз.

Шоу-бизнес,Дарья Мороз,Максим Виторган,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители