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21 минуту назад

Экс-жена блогера Амирана Сардарова обвинила его в краже драгоценностей

Елена Прошина

Экс-супруга блогера Амирана Сардарова Мирьям Тилляева попросила бывшего мужа вернуть ей серьги. Как сообщает «Газета.ru», в своих соцсетях она уточнила, что драгоценность — подарок от ее дедушки, бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова.

Экс-жена блогера Амирана Сардарова обвинила его в краже драгоценностей
Фото: скриншотскриншот

«Если я открою рот, ты сам понимаешь, что тебе придется несладко. Так что для начала лучше верни мою ювелирку, которую ты украл», — заявила Тилляева.

По ее мнению, кража Сардаровым сережек говорит о сущности его натуры. При этом для Тилляевой ключевую роль играет не ценность ювелирного украшения, а «сентиментальность предмета». Она также назвала бывшего мужа «недочеловеком».

Напомним, что о разводе с Тилляевой Сардаров заявил в феврале 2022 года, меньше чем через год после их свадьбы. По его словам, причиной разрыва стала разница в возрасте — Мариам младше Амирана примерно на 13 лет. Сама девушка назвала поводом для расставания физическое и эмоциональное насилие со стороны блогера.

Шоу-бизнес,Амиран Сардаров,Ислам Каримов,
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