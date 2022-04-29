Экс-жена блогера Амирана Сардарова обвинила его в краже драгоценностей

Экс-супруга блогера Амирана Сардарова Мирьям Тилляева попросила бывшего мужа вернуть ей серьги. Как сообщает «Газета.ru», в своих соцсетях она уточнила, что драгоценность — подарок от ее дедушки, бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова.

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«Если я открою рот, ты сам понимаешь, что тебе придется несладко. Так что для начала лучше верни мою ювелирку, которую ты украл», — заявила Тилляева.

По ее мнению, кража Сардаровым сережек говорит о сущности его натуры. При этом для Тилляевой ключевую роль играет не ценность ювелирного украшения, а «сентиментальность предмета». Она также назвала бывшего мужа «недочеловеком».