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10 минут назад

«Фильтруй хрюканину»: уральский шансонье Новиков обратился к Соловьёву

News.ru

Уральский шансонье Александр Новиков обратился к телеведущему Владимиру Соловьёву, после того, как последний назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Новиков вступился за свой город, попросив Соловьева следить за своим языком, пишет E1.ru. Бард посчитал недопустимым использование тюремной лексики телеведущим, который «представляет мнение Кремля».

«Фильтруй хрюканину»: шансонье Новиков обратился к Соловьёву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Слышь, ты, штрибан. Ты фильтруй хрюканину насчёт нашего города. А лучше закуси свое поганое жало<...>Ты-то с чего заблатовал? Ты ведущий, которого смотрит вся страна. И обязан, представляя мнение Кремля, особенно следить за своим языком, — заявил Новиков.

Накануне Владимир Соловьёв раскритиковал жителей Екатеринбурга в утреннем эфире программы «Полный контакт» во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым. Речь шла об экономике России в условиях санкционного давления Запада, но в какой-то момент журналист решил высказать своё мнение о Екатеринбурге и его жителях.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в видеообращении посоветовал Соловьёву следить за языком и добавил, что жители Екатеринбурга будут ждать ведущего, чтобы ответить на критику. В ответ на это телеведущий предположил, что губернатор пытается решить вопрос «по понятиям» и готов присоединиться к участникам группы, готовившим покушение на Соловьёва.

Шоу-бизнес,Александр Новиков,Евгений Куйвашев,Владимир Якушев,Владимир Соловьев,
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