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19 минут назад

Гагарина призналась, что ее сердце занято

WomanHit.ru

Певица Полина Гагарина была замужем дважды. Первым супругом знаменитости стал актер Петр Кислов. Артистка подарила мужчине сына Андрея. Во второй раз звезда стала женой фотографа Дмитрия Исхакова, от которого родила дочь Мию. Экс-супруги разорвали свои отношения в 2020 году.

Полина Гагарина заявила, что ее сердце несвободно
Фото: ТАССТАСС

После развода Гагарину стали подозревать в романе с саунд-продюсером Владимирым Чиняевым. Их вместе видели в столице, а также ходили слухи о том, что они вместе отдыхали за границей.

Сейчас издание «7 дней» поинтересовалось у певицы о ее отношениях с Чиняевым. Гагарина не стала опровергать или подтверждать информацию, она просто заявила, что ее сердце несвободно.

«Всегда занято! Там живет любовь к детям, музыке и людям», — отшутилась знаменитость.

Шоу-бизнес,Дмитрий Исхаков,Петр Кислов,Полина Гагарина,
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