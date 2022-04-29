Охранник Джонни Деппа рассказал о травмах актера

Действующий охранник актера Джонни Деппа Малькольм Коннолли выступил в суде в Фэрфаксе (штат Виргиния, США) по иску Деппа против его экс-супруги, актрисы Эмбер Херд. Как пишет издание TooFab, охранник заявил о травмах, полученных артистом в браке с Херд.

Фото: Reuters Reuters

По словам Коннолли, он никогда не видел физических стычек между супругами, однако часто слышал, как Херд кричит и бросает вещи.

«Сначала он иногда ходил с царапинами, потом они стали появляться чаще. На нем постоянно оставались следы, по большей части, на левой стороне лица, царапины на шее, помню распухшую губу, синяк под глазом. Это происходило все чаще. Может, не каждую неделю, но происходило», — рассказал Коннолли.

При этом, подчеркнул Коннолли, во время инцидента с отрезанным пальцем артиста Херд якобы кричала, оскорбляла и прогоняла Деппа, когда охранник пытался помочь звезде и увести его с места происшествия.

В настоящее время Херд и Депп судятся по делу о клевете. В апреле звезда «Пиратов Карибского моря» подал иск на $50 млн против своей бывшей супруги, косвенно намекнувшей на домашнее насилие с его стороны в своей колонке для Washington Post в 2019 году. Актриса подала встречный иск на $100 млн.

Предыдущий процесс, инициированный Деппом против таблоида The Sun, был проигран им. Он подал в суд против владельца британской газеты Дэна Вуттона за опубликованную в 2018-м статью, в которой актер был обвинен в избиении своей экс-жены, после чего лишился многих рабочих контрактов.