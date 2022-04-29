Сати Казанова рассказала, где познакомилась с мужем

Певица Сати Казанова в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, что познакомилась со своим мужем-итальянцем Стефано Тиоццо на свадьбе его брата и ее подруги.
«Потом мы пересеклись уже во второй раз и на следующей встрече обменялись контактами, начали переписываться — так я в него и влюбилась. Стефано влюбился в меня сразу, буквально потерял голову, и мы очень быстро решили пожениться. Мы расписались ровно через полгода после того, как у нас случился роман в переписках. Рекордно короткий срок, хотя бывает и короче», — поделилась Казанова.
По словам артистки, итальянец не сразу выучил русский язык: в начале его изучения Тиоццо мог неправильно произносить слова, а Казанова «хулиганила» и не поправляла мужа.
«А сейчас Стефан очень хорошо говорит по-русски. У него абсолютное понимание русского менталитета, нашего юмора и мата. Я ему говорю: «Вот теперь ты настоящий русский мужик». Вот такой у меня итальянский мужик с русской душой напополам», — заключила она.