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26 минут назад

Сати Казанова рассказала, что познакомилась с мужем на чужой свадьбе

Газета.Ruиещё 1

Певица Сати Казанова в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, что познакомилась со своим мужем-итальянцем Стефано Тиоццо на свадьбе его брата и ее подруги.

Сати Казанова рассказала, где познакомилась с мужем
Фото: тасстасс

«Потом мы пересеклись уже во второй раз и на следующей встрече обменялись контактами, начали переписываться — так я в него и влюбилась. Стефано влюбился в меня сразу, буквально потерял голову, и мы очень быстро решили пожениться. Мы расписались ровно через полгода после того, как у нас случился роман в переписках. Рекордно короткий срок, хотя бывает и короче», — поделилась Казанова.

По словам артистки, итальянец не сразу выучил русский язык: в начале его изучения Тиоццо мог неправильно произносить слова, а Казанова «хулиганила» и не поправляла мужа.

«А сейчас Стефан очень хорошо говорит по-русски. У него абсолютное понимание русского менталитета, нашего юмора и мата. Я ему говорю: «Вот теперь ты настоящий русский мужик». Вот такой у меня итальянский мужик с русской душой напополам», — заключила она.

Шоу-бизнес,Стефано Тиоццо,Сати Казанова,
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