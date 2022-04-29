Сати Казанова рассказала, где познакомилась с мужем

«Потом мы пересеклись уже во второй раз и на следующей встрече обменялись контактами, начали переписываться — так я в него и влюбилась. Стефано влюбился в меня сразу, буквально потерял голову, и мы очень быстро решили пожениться. Мы расписались ровно через полгода после того, как у нас случился роман в переписках. Рекордно короткий срок, хотя бывает и короче», — поделилась Казанова.