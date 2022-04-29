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45 минут назад

Находящаяся в черном списке Светлана Лобода может дать концерт в России

Вечерняя Москваиещё 1

Популярная в России украинская певица Светлана Лобода намерена приехать в страну в июне несмотря на то, что находится в черном списке. Об этом стало известно в пятницу, 29 апреля.

Находящаяся в черном списке Лобода может дать концерт в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лобода осудила действия России на Украине и за это стала нежелательной персоной на территории РФ. По неподтвержденным данным, информация о концерте во Владивостоке появилась на концертных афишах и в Сети. Согласно им, певица должна выступить 22 июня.

На данный момент продажа билетов приостановлена, те, кто купил билеты, имеют проблемы с возвратом денег, передает Пятый канал.

Ранее стало известно, что телеведущий Дмитрий Комаров и исполнитель Монатик не смогут приехать в Россию из-за запрета в течение ближайших 50 лет. Об этом сообщает газета «Известия» в среду, 20 апреля.

Среди других фигурантов списка значатся Николай Серга («Орел и решка»), Андрей Бедняков («Орел и решка»), а также музыканты Алексей Потапенко и Анастасия Каменских. Помимо этого, стоп-лист пополнили Светлана Лобода, Святослав Вакарчук, Андрей Данилко и актриса Мила Савицкая («Последний богатырь»).

Шоу-бизнес,Николай Серга,Анастасия Каменских,Святослав Вакарчук,Андрей Данилко,Алексей Потапенко,Дмитрий Комаров,Светлана Лобода,Андрей Бедняков,Последний богатырь,
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