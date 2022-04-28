Цискаризе заменил Галкина на Первом канале

Напомним, Пугачева и ее супруг Максим Галкин вместе с детьми уехали в Израиль в марте. Пару обвинили в эмиграции, однако певица вышла на связь с поклонниками и заявила, что поехала в отпуск за границу, чтобы заняться здоровьем. Кроме того, отъезд супругов связали и с резкими высказываниями Галкина, который выступил с критикой спецоперации РФ на Украине.