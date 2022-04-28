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1 час назад

Цискаризе заменил Галкина на Первом канале

Елена Прошина

Народный артист России Николай Цискаридзе заменил пародиста Максима Галкина в качестве ведущего шоу Первого канала «Сегодня вечером». Как сообщает «КП», программа должна выйти в эфире в майские праздники.

Цискаризе заменил Галкина на Первом канале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Цискаридзе, скорее всего, станет временным ведущим. Предположительно, в начале нового телесезона (с конца августа-начала сентября) в передаче появится новый постоянный ведущий. Вероятно, им станет ведущий ток-шоу «Пусть говорят» Дмитрий Борисов.

Напомним, Пугачева и ее супруг Максим Галкин вместе с детьми уехали в Израиль в марте. Пару обвинили в эмиграции, однако певица вышла на связь с поклонниками и заявила, что поехала в отпуск за границу, чтобы заняться здоровьем. Кроме того, отъезд супругов связали и с резкими высказываниями Галкина, который выступил с критикой спецоперации РФ на Украине.

Накануне телеведущий Оскар Кучера заявил, что Галкин больше не работает на Первом канале. Его уволили с роли ведущего в вечернем шоу. 27 апреля артисты массовки получили сообщения о съемках «Сегодня вечером» в четверг, 28 апреля.

Шоу-бизнес,Дмитрий Борисов,Максим Галкин,Оскар Кучера,Николай Цискаридзе,Первый канал,
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