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20 минут назад

Киркоров и Рудковская посетили премьеру мультфильма «Суворов: Великое Путешествие» со своими детьми

Елена Прошина

Певец Филипп Киркоров, фигурист Евгений Плющенко и ведущая Яна Рудковская посетили премьеру мультфильма «Суворов: Великое Путешествие» вместе со своими детьми.

Киркоров и Рудковская посетили премьеру мультфильма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Особенно значимым этот поход оказался для четы Киркоровых, ведь певец озвучил в картине коварного злодея — генерала Вейротеру.

Звезда признавался, что гордится участием в этом проекте, хотя и зарекался после роли Черта в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» играть нечисть. Вероятно, Киркорову очень хотелось, чтобы первыми премьеру увидели его дети — 10-летняя Алла-Виктория и 9-летний Мартин.

Журналистам «КП» даже удалось поговорить с певцом на премьере мультфильма и узнать, борются ли дочь и сын за его любовь.

«Есть борьба, и она порой ни до чего хорошего не доводит. С одной стороны, мне приятно, но я пытаюсь себя полностью распределить на каждого из них», — ответил на вопрос Киркоров.

Также с сыном Александром премьеру мультфильма посетили Плющенко и Рудковская. Картина понравилась не только юному фигуристу, но и его маме, которая отметила, что «Союзмультфильм» сделал очень качественную сказку с душевными героями.

«Всем очень рекомендую! Добрая, умная сказка с озвучкой Хабенского в роли Суворова и главного харизматичного злодея — Филиппа Киркорова! На одном дыхании пролетело 1,5 часа», — добавила Рудковская.

Премьера мультфильма состоялась 25 апреля в московском киноцентре «Октябрь». История повествует о приключениях 16-летнего юноши по имени Гриша, который по воле случая попадает под чужим именем на службу в полк Александра Суворова. В широкий прокат картина выйдет 1 мая.

Шоу-бизнес,Александр Суворов,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,Филипп Киркоров,
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