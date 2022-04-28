Киркоров и Рудковская посетили премьеру мультфильма

Певец Филипп Киркоров, фигурист Евгений Плющенко и ведущая Яна Рудковская посетили премьеру мультфильма «Суворов: Великое Путешествие» вместе со своими детьми.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Особенно значимым этот поход оказался для четы Киркоровых, ведь певец озвучил в картине коварного злодея — генерала Вейротеру.

Звезда признавался, что гордится участием в этом проекте, хотя и зарекался после роли Черта в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» играть нечисть. Вероятно, Киркорову очень хотелось, чтобы первыми премьеру увидели его дети — 10-летняя Алла-Виктория и 9-летний Мартин.

Журналистам «КП» даже удалось поговорить с певцом на премьере мультфильма и узнать, борются ли дочь и сын за его любовь.

«Есть борьба, и она порой ни до чего хорошего не доводит. С одной стороны, мне приятно, но я пытаюсь себя полностью распределить на каждого из них», — ответил на вопрос Киркоров.

Также с сыном Александром премьеру мультфильма посетили Плющенко и Рудковская. Картина понравилась не только юному фигуристу, но и его маме, которая отметила, что «Союзмультфильм» сделал очень качественную сказку с душевными героями.

«Всем очень рекомендую! Добрая, умная сказка с озвучкой Хабенского в роли Суворова и главного харизматичного злодея — Филиппа Киркорова! На одном дыхании пролетело 1,5 часа», — добавила Рудковская.