Владимир Пресняков заступился за бывшую тещу

«Конечно, я поддерживаю Аллу. Понимаете, сейчас началась какая-то охота на ведьм. Но вы только представьте, сколько Алла сделала для России. Это человек, это женщина, не забывайте об этом. У нас, конечно, любят крайности… Но не нужно каждые пять минут писать гадости, что она уехала и так далее. Это бред, просто бред. Дорогие друзья, как бы вы не глумились, но людей, которым она подарила любовь и многое дала в жизни, гораздо больше!» — сказал Пресняков.