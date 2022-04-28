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1 час назад

Пресняков поддержал Пугачеву после заявлений Симоньян

Елена Прошина

Певец Владимир Пресняков в беседе с «Комсомольской правдой» поддержал Аллу Пугачеву после резкого заявления журналистки Маргариты Симоньян, назвавшей Максима Галкина «геем, который женился на пожилой женщине ради собственной выгоды».

Владимир Пресняков заступился за бывшую тещу
Фото: РамблерРамблер

По его словам, она много сделала для России и попросил всех не забывать об этом.

«Конечно, я поддерживаю Аллу. Понимаете, сейчас началась какая-то охота на ведьм. Но вы только представьте, сколько Алла сделала для России. Это человек, это женщина, не забывайте об этом. У нас, конечно, любят крайности… Но не нужно каждые пять минут писать гадости, что она уехала и так далее. Это бред, просто бред. Дорогие друзья, как бы вы не глумились, но людей, которым она подарила любовь и многое дала в жизни, гораздо больше!» — сказал Пресняков.

Ранее в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» глава телеканала Russia Today Симоньян резко высказалась о Галкине. Журналистка заявила, что шоумен ничего не понимает ни в геополитике, ни вообще в патриотизме, но позволяет себе критиковать спецоперацию на Украине.

Затем Симоньян и вовсе не сдержалась и назвала его «геем, который для отвода глаз, личного обогащения, пути в карьере женился на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию в любви к ней».

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