Владимир Пресняков заступился за бывшую тещу

Певец Владимир Пресняков в беседе с «Комсомольской правдой» поддержал Аллу Пугачеву после резкого заявления журналистки Маргариты Симоньян, назвавшей Максима Галкина «геем, который женился на пожилой женщине ради собственной выгоды».
По его словам, она много сделала для России и попросил всех не забывать об этом.
«Конечно, я поддерживаю Аллу. Понимаете, сейчас началась какая-то охота на ведьм. Но вы только представьте, сколько Алла сделала для России. Это человек, это женщина, не забывайте об этом. У нас, конечно, любят крайности… Но не нужно каждые пять минут писать гадости, что она уехала и так далее. Это бред, просто бред. Дорогие друзья, как бы вы не глумились, но людей, которым она подарила любовь и многое дала в жизни, гораздо больше!» — сказал Пресняков.
Ранее в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» глава телеканала Russia Today Симоньян резко высказалась о Галкине. Журналистка заявила, что шоумен ничего не понимает ни в геополитике, ни вообще в патриотизме, но позволяет себе критиковать спецоперацию на Украине.
Затем Симоньян и вовсе не сдержалась и назвала его «геем, который для отвода глаз, личного обогащения, пути в карьере женился на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию в любви к ней».