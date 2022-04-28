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1 час назад

Лазарева на концерте «ZаРоссию» в Липецке заменили Басковым

Елена Прошина

На патриотическом концерте «ZаРоссию» в Липецке вместо Сергея Лазарева выступит Николай Басков.

Лазарева на концерте «ZаРоссию» заменили более патриотичным певцом
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на администрацию региона.

«Учитывая определенные высказывания артиста, местные общественники предложили ему встретиться с беженцами из ДНР и ЛНР и дать интервью липецкой журналистке Анне Голембовской, которая в 2014 году покинула Донецк после начала карательной операции украинской армией», — говорится в сообщении обладминистрации.

Также там отметили, что Лазарев «в последний момент» отказался от предложения, после чего, «учитывая его предыдущую позицию и реакцию общественности», его заменили Басковым.

Ранее певец осудил спецоперацию России на Украине. Но после обрушившейся в его адрес критики Лазарев выступил с заявлением, что против него развернули настоящую травлю, а сам он никогда не говорил плохо о своей стране и ее гражданах.

Накануне певец завершил большой тур по России выступлениями в Самаре и Саратове. По итогам последнего концерта он со слезами на глазах поблагодарил поклонников за поддержку.

Шоу-бизнес,Сергей Лазарев,Николай Басков,Коммерсант,
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